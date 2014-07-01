Цель проекта-"Автоматизация работы интернет магазинов" Настройка и консультации 1с8.2 УТ, оптимизация работы, помощь в организации рабочих мест, подбор и написание обработок для реализации следующих задач связанных с работой интернет магазинов: Автоматизация групповой загрузки ...