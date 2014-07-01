skotsuba

Станислав Коцюба skotsuba

 
55 летУкраина/Запорожье
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 1с 8.2

    Цель проекта-"Автоматизация работы интернет магазинов" Настройка и консультации 1с8.2 УТ, оптимизация работы, помощь в организации рабочих мест, подбор и написание обработок для реализации следующих задач связанных с работой интернет магазинов: Автоматизация групповой загрузки ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка и изменение шаблона интернет магазина

    Необходим специалист для изменения дизайна шаблона сайта на Ukoze, необходимо подобрать изображения и заменить наполнение слайдера, настроить функционал и возможно подкоректировать общий дизайн направленность интернет магазина натуральная косметика, мыло ручной работы

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редизайн

    Необходим специалист для изменения дизайна шаблона сайта на Ukoze, необходимо подобрать изображения и заменить наполнение слайдера, настроить функционал и возможно подкоректировать общий дизайн направленность интернет магазина натуральная косметика, мыло ручной работы

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
ARTkuznyetsov
Олександр 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
час назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Настройка и изменение шаблона интернет магазина
Отличный заказчик. Было интересно работать. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Сделал работу, хорошо Я работой доволен
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