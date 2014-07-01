Необходима разработка лендинга на WIX.
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрытгод назад
Необходимо разработать дизайн этикетки для продукции мастерской натуральной косметики-мыло ручной работы, крема для рук,бальзамы для губ, скрабы и лосьоныДизайн продукции25 заявокЗакрыт9 лет назад
Цель проекта-"Автоматизация работы интернет магазинов" Настройка и консультации 1с8.2 УТ, оптимизация работы, помощь в организации рабочих мест, подбор и написание обработок для реализации следующих задач связанных с работой интернет магазинов: Автоматизация групповой загрузки ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим специалист для изменения дизайна шаблона сайта на Ukoze, необходимо подобрать изображения и заменить наполнение слайдера, настроить функционал и возможно подкоректировать общий дизайн направленность интернет магазина натуральная косметика, мыло ручной работыИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходим специалист для изменения дизайна шаблона сайта на Ukoze, необходимо подобрать изображения и заменить наполнение слайдера, настроить функционал и возможно подкоректировать общий дизайн направленность интернет магазина натуральная косметика, мыло ручной работыДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт10 лет назад
необходимо создание качественных текстов для наполнения интернет магазина натуральной косметикиКопирайтинг35 заявокЗакрыт10 лет назад