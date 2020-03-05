slava_pozdeev

Вячеслав Поздеев slava_pozdeev

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Яркие и запоминающиеся сайты на известных CMS. Гарантия сроков.

Яркие и запоминающиеся сайты на известных CMS. Гарантия сроков.

Сайт - Joomla!

Портал - Битрикс

Магазин - Magento

JoomlaMagentoБитрикс
Портфолио
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