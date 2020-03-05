Вячеслав Поздеев slava_pozdeevslava_pozdeev
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт банка279 просмотров
- Корпоративный сайт для компании Инпрус302 просмотра
- Портал / Online СМИ263 просмотра
- Онлайн СМИ250 просмотров
- Сайт РАН297 просмотров
- Магазин товаров для туризма132 просмотра
- Интернет-магазин запчастей для моб. телефонов162 просмотра
- Лендинг179 просмотров
- Сайт компании MOSCITYGROUP158 просмотров
- Корпоративный сайт компании по аренде IT-ресурсов137 просмотров
- Серия презентаций для компании "Лукойл"233 просмотра
- Прототип оптового интернет-магазина205 просмотров
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