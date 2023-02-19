smarexpert

Виталий smarexpert

 
43 годаСША/Сан-Франциско
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Основатель стартапа в области обучения.

15 лет работы в отросли ИТ.
Основатель стартапа из Кремниевой долины.
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей