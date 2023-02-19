smarexpert

Нужно сделать UI для 10 страниц на основе прототипа из уже готовой библиотеки ﻿в Figma страниц и элементов нашего действующего SAAS продукта. Высылайте, пожалуйста, ссылку на Ваши работы, прототипы платформ. Я вышлю ссылку на задание - прототип ...