smarexpert

Задачи: 1: Установить WordPress на хостинге (Digital Ocean) 2: Установить тему Divi 3. Установить плагины (Yoast SEO, Jetpack, WPForms, Akismet, UpdraftPlus, Social Warfare, W3 Total Cache, WP Optimize, Wordfence Security, Google Analytics Dashboard for WP) 4. Создать ...
Основатель стартапа в области обучения.
15 лет работы в отросли ИТ.
Основатель стартапа из Кремниевой долины.
http://contentbuilder.ai
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Нужно сделать UI для 10 страниц на основе прототипа из уже готовой библиотеки в Figma страниц и элементов нашего действующего SAAS продукта. Высылайте, пожалуйста, ссылку на Ваши работы, прототипы платформ. Я вышлю ссылку на задание - прототип ...Дизайн интерфейсов и игр26 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Нужно сделать сайта: figma + webflow/wix Объем работы: - Главная страница такого сайт, по количеству блоков и содержанию наш сайт схож с сайтом наших коллег: https://claid.ai Для начала работы, пожалуйста, вышлите: - 2-3 примера сайтов, схожих с примером - сроки ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 месяцев назад