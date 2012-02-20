Дизайнер

Опыт работы в дизайне - больше 5 лет.

Рисунок.

Умею хорошо рисовать. Оконченная художественная школа при департаменте образования г. Москвы (1999год), классическая школа рисунка.

Фотография.

Работала с фотоаппаратом Nikon D40. Умею репортажную съемку и макросъемку.

Компьютеры.

Adobe Photoshop CS (вплоть до 5 версии) превосходно - рисование для веб, хорошо - ретушь фотографий.

Adobe Illustrator CS (вплоть до 5 версии) неплохо.

HTML, CSS - в совершенстве, знаю особенности ie6 (если это еще кому-то актуально), верстка div-ами и таблицами.

Java Script, XML - со словарем.

Личные качества.

Хороший вкус,

Быстро учусь,

Перевожу с дизайнерского на программистский и обратно,

Перевожу с клиентского на программистский и дизайнерский и обратно.

Понимаю слова: "целевая аудитория, дедлайн, сделать срочно (еще вчера), тренд, бренд, брендбук", - и многих других полезных в работе.