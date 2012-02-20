Опыт работы в дизайне - больше 5 лет.
Рисунок.
Умею хорошо рисовать. Оконченная художественная школа при департаменте образования г. Москвы (1999год), классическая школа рисунка.
Фотография.
Работала с фотоаппаратом Nikon D40. Умею репортажную съемку и макросъемку.
Компьютеры.
Adobe Photoshop CS (вплоть до 5 версии) превосходно - рисование для веб, хорошо - ретушь фотографий.
Adobe Illustrator CS (вплоть до 5 версии) неплохо.
HTML, CSS - в совершенстве, знаю особенности ie6 (если это еще кому-то актуально), верстка div-ами и таблицами.
Java Script, XML - со словарем.
Личные качества.
Хороший вкус,
Быстро учусь,
Перевожу с дизайнерского на программистский и обратно,
Перевожу с клиентского на программистский и дизайнерский и обратно.
Понимаю слова: "целевая аудитория, дедлайн, сделать срочно (еще вчера), тренд, бренд, брендбук", - и многих других полезных в работе.
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