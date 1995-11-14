Выполнение всей графической продукции. Визитки, буклеты, листовки, афиши. Ретушь фотографий.
Семенова Татьяна Сергеевна
Дата рождения: 14.11.1995
Город: Санкт-Петербург
Мобильный телефон: 89053468794
E-mail: [email protected]
Желаемая должность: Графический дизайнер
Опыт работы:
05.06.2015-18.06.2015
Центр научного сотрудничество «Интерактив плюс»
Дизайнер
Практика по учебной части
Обязанности:
- Разработать 3 вида дизайн обложки книги на тему « Образование и наука в современных условиях»
- Разработать 3 вида дизайн обложки книги на тему « Научное сообщество студентов»
14.05.2016-03.06.2016
Чебоксарский «Камерный театр»
Дизайнер – декоратор
Практика по учебной части
Обязанности:
- Оформить сцену на спеклакль «Кентервильское приведение»
- Сделать шкатулку в качестве декоративного элемента
- Разработать камин в стиле старого замка
- Сконструировать и покрасить рамы для картин
- Разработать афишу на тему «Кентервильское приведение»
05.03.2017-01.03.2017
Студия дизайна «ArtHouse»
ДизайнерПрактика по учебной части
Обязанности:
- Сделать развёртку ванной комнаты в программе AutoCad
- Сделать развёртку сан-узла в программе AutoCad
- Разработать план ванной комнаты и сан – узла
- Сделать раскладку плитки ванной комнаты
- Сделать план по замерочным чертежам
- Перепланировка однокомнатной квартиры
- Обмерный план
25.06.2017-08.07.2017
Мебельная фабрика «Neoкухни»
Дизайнер
Практика по учебной частиОбязанности:
- Сделать обмерный план старой кухни
- Обмерный план куханного гарнитура
- Разметка электроприборов, розеток, батареи
- Разработка нового куханного гарнитура под старый куханный план.
- Сделать чертёж в программе AutoCad
- Сделать 3D модель и визуализацию в программе SketchUp
13.08.2017-05.10.2017
Салон «Эльба»
Дизайнер – консультант
Обязанности:
- Консультирование клиентов
- Дизайн – проект в программе Outlan
- Расчёт в программе 1С
10.03.2018-15.07.18
ЗАО «Скороход»
Декоратор
Обязанности:
- Декор помещений под праздники
- Составление цветочных композиций
- Хенд- мейд
- Подготовка и изготовление декораций
- Шары
Образование:
2013-2017ВысшееФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова» г.Чебоксары Профессиональные навыки:- Рисунок от руки;- Графика;- Разработка собственной техники в графике «Тиомасси» и «Квадлеизм»- Живопись;- Графический дизайн;- Валяние;- Разработка логотипов, фирменных знаков и стилей;- Навыки дизайна и разработки листовок, визиток, плакатов (рекламно-полиграфическая продукция);- Дизайн наружной и внутренней рекламы;- Роспись любых поверхностей;- Сложные цвета;- Глубокие фактуры;- Сочные принты;- Креативное мышление- Владение программами: Windows, MS Office, PowerPoint, Inkscape, Gimp, Outlan, 1C, Lumion, Adobe Photoshop, SketchUp, V-ray;О себе:- Творческое мышление;- Чувство вкуса;- Жизнерадостность;- Целеустремлённость;- Постоянный поиск нового и интересного;- Желание создать что-то новое;- Готовность к самосовершенствованию и повышению квалификации;- Развитое воображение;- Неординарный взгляд на вещи;- Ответственность;- Аккуратность;