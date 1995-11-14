Графический дизайн

Выполнение всей графической продукции. Визитки, буклеты, листовки, афиши. Ретушь фотографий.

Семенова Татьяна Сергеевна

Дата рождения: 14.11.1995

Город: Санкт-Петербург

Мобильный телефон: 89053468794

E-mail: [email protected]

Желаемая должность: Графический дизайнер

Опыт работы:

05.06.2015-18.06.2015

Центр научного сотрудничество «Интерактив плюс»

Дизайнер

Практика по учебной части

Обязанности:

- Разработать 3 вида дизайн обложки книги на тему « Образование и наука в современных условиях»

- Разработать 3 вида дизайн обложки книги на тему « Научное сообщество студентов»

14.05.2016-03.06.2016

Чебоксарский «Камерный театр»

Дизайнер – декоратор

Практика по учебной части

Обязанности:

- Оформить сцену на спеклакль «Кентервильское приведение»

- Сделать шкатулку в качестве декоративного элемента

- Разработать камин в стиле старого замка

- Сконструировать и покрасить рамы для картин

- Разработать афишу на тему «Кентервильское приведение»

05.03.2017-01.03.2017

Студия дизайна «ArtHouse»

ДизайнерПрактика по учебной части

Обязанности:

- Сделать развёртку ванной комнаты в программе AutoCad

- Сделать развёртку сан-узла в программе AutoCad

- Разработать план ванной комнаты и сан – узла

- Сделать раскладку плитки ванной комнаты

- Сделать план по замерочным чертежам

- Перепланировка однокомнатной квартиры

- Обмерный план

25.06.2017-08.07.2017

Мебельная фабрика «Neoкухни»

Дизайнер

Практика по учебной частиОбязанности:

- Сделать обмерный план старой кухни

- Обмерный план куханного гарнитура

- Разметка электроприборов, розеток, батареи

- Разработка нового куханного гарнитура под старый куханный план.

- Сделать чертёж в программе AutoCad

- Сделать 3D модель и визуализацию в программе SketchUp

13.08.2017-05.10.2017

Салон «Эльба»

Дизайнер – консультант

Обязанности:

- Консультирование клиентов

- Дизайн – проект в программе Outlan

- Расчёт в программе 1С

10.03.2018-15.07.18

ЗАО «Скороход»

Декоратор

Обязанности:

- Декор помещений под праздники

- Составление цветочных композиций

- Хенд- мейд

- Подготовка и изготовление декораций

- Шары

Образование:

2013-2017ВысшееФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова» г.Чебоксары Профессиональные навыки:- Рисунок от руки;- Графика;- Разработка собственной техники в графике «Тиомасси» и «Квадлеизм»- Живопись;- Графический дизайн;- Валяние;- Разработка логотипов, фирменных знаков и стилей;- Навыки дизайна и разработки листовок, визиток, плакатов (рекламно-полиграфическая продукция);- Дизайн наружной и внутренней рекламы;- Роспись любых поверхностей;- Сложные цвета;- Глубокие фактуры;- Сочные принты;- Креативное мышление- Владение программами: Windows, MS Office, PowerPoint, Inkscape, Gimp, Outlan, 1C, Lumion, Adobe Photoshop, SketchUp, V-ray;О себе:- Творческое мышление;- Чувство вкуса;- Жизнерадостность;- Целеустремлённость;- Постоянный поиск нового и интересного;- Желание создать что-то новое;- Готовность к самосовершенствованию и повышению квалификации;- Развитое воображение;- Неординарный взгляд на вещи;- Ответственность;- Аккуратность;