tatamur

Татьяна tatamur

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Графический дизайн

Выполнение всей графической продукции. Визитки, буклеты, листовки, афиши. Ретушь фотографий.

Семенова Татьяна Сергеевна

Дата рождения: 14.11.1995

Город: Санкт-Петербург

Мобильный телефон: 89053468794

E-mail: [email protected]

Желаемая должность: Графический дизайнер

Опыт работы:

05.06.2015-18.06.2015

Центр научного сотрудничество «Интерактив плюс»

Дизайнер

Практика по учебной части

Обязанности:      

 - Разработать 3 вида дизайн обложки книги на тему « Образование и наука в современных условиях»     

 - Разработать 3 вида дизайн обложки книги на тему « Научное сообщество студентов»

14.05.2016-03.06.2016

Чебоксарский «Камерный театр»

Дизайнер – декоратор

Практика по учебной части

Обязанности:       

- Оформить сцену на спеклакль «Кентервильское приведение»   

- Сделать шкатулку в качестве декоративного элемента     

 - Разработать камин в стиле старого замка       

- Сконструировать и покрасить рамы для картин       

- Разработать афишу на тему «Кентервильское приведение»

05.03.2017-01.03.2017

Студия дизайна «ArtHouse»

ДизайнерПрактика по учебной части

Обязанности:     

 - Сделать развёртку ванной комнаты в программе AutoCad       

- Сделать развёртку сан-узла в программе AutoCad     

 - Разработать план ванной комнаты и сан – узла     

 - Сделать раскладку плитки ванной комнаты     

 - Сделать план по замерочным чертежам     

 - Перепланировка однокомнатной квартиры     

 - Обмерный план

25.06.2017-08.07.2017

Мебельная фабрика «Neoкухни»

Дизайнер

Практика по учебной частиОбязанности:

 - Сделать обмерный план старой кухни       

- Обмерный план куханного гарнитура       

- Разметка электроприборов, розеток, батареи       

- Разработка нового куханного гарнитура под старый куханный план.       

- Сделать чертёж в программе AutoCad       

- Сделать 3D модель и визуализацию в программе SketchUp

13.08.2017-05.10.2017

Салон «Эльба»

Дизайнер – консультант

Обязанности:       

- Консультирование клиентов       

- Дизайн – проект в программе Outlan       

- Расчёт в программе 1С

10.03.2018-15.07.18

ЗАО «Скороход»

Декоратор

Обязанности: 

 - Декор помещений под праздники       

 - Составление цветочных композиций       

 - Хенд- мейд       

 - Подготовка и изготовление декораций       

 - Шары

Образование:

2013-2017ВысшееФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова» г.Чебоксары    Профессиональные навыки:- Рисунок от руки;- Графика;- Разработка собственной техники в графике «Тиомасси» и «Квадлеизм»- Живопись;- Графический дизайн;- Валяние;- Разработка логотипов, фирменных знаков и стилей;- Навыки дизайна и разработки листовок, визиток, плакатов (рекламно-полиграфическая продукция);- Дизайн наружной и внутренней рекламы;- Роспись любых поверхностей;- Сложные цвета;- Глубокие фактуры;- Сочные принты;- Креативное мышление- Владение программами: Windows, MS Office, PowerPoint, Inkscape, Gimp, Outlan, 1C, Lumion, Adobe Photoshop, SketchUp, V-ray;О себе:- Творческое мышление;- Чувство вкуса;- Жизнерадостность;- Целеустремлённость;- Постоянный поиск нового и интересного;- Желание создать что-то новое;- Готовность к самосовершенствованию и повышению квалификации;- Развитое воображение;- Неординарный взгляд на вещи;- Ответственность;- Аккуратность;    