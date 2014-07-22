Добрый день. Мы сейчас ищем человека: пишущий главный редактор, копирайтер, руководитель проекта Коротко, то что мы хотели бы видеть: Опыт работы редактором как онлайн издательства так и печатного Заинтересованность как в психологии, искусстве так и в юморе\развлечениях. Способность проанализировать ...