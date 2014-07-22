Добрый день. Мы начинаем video production и хотим сделать 6 роликов: 3 рецепта кулинарных, и 3 компиляции-нарезки. Детали: Для кулинарных рецептов: будет предоставлен материал с 1-2 камер, который нужно будет ...
- Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт8 лет назад
На крупном сайте (300 тыс посетителей в день) необходимо произвести много изменений и дополнений: Создать лого, обновить 2 других Продумать и Нарисовать редизайн проекта, потом cверстать Сверстать несколько LongRead публикаций Обновить\Создать неск. презентаций Обработка фотографий\открыток Frontend оптимизация и ускорение, разделение JS Для ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
В Высоконакгруженной системе (300 тыс посетителей в день) необходимо: Проводить близкое к реальному времени обновление кол-ва shares (500 тыс статей) Подсчет кликов, показов и других метрик Реализовать блок - похожий контент Серверная и Frontend оптимизация скорости работы Для этого мы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Cуть: Необходим анализ, план работ, продвижение, мониторинг SEO трафика группы крупных сайтов сайтов Цель: Увеличить поисковый трафик Детали: Группа контент сайтов 3-7 млн уников в месяц, информационно развлекательного\женского направления. SEO направление не прорабатывалось, так что работы не початый край. По этому интересует ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Мы сейчас ищем человека: пишущий главный редактор, копирайтер, руководитель проекта Коротко, то что мы хотели бы видеть: Опыт работы редактором как онлайн издательства так и печатного Заинтересованность как в психологии, искусстве так и в юморе\развлечениях. Способность проанализировать ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Ищем копирайтеров для нового проекта top.thePO.ST. Работа удаленная, на полную занятость с возможностью себя проявить. Требования: Девушка, 25-45 лет Заинтересованность как в психологии, философии так и в юморе\развлечениях. Умение как самостоятельно найти тему интересную аудитории так и выбрать ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад