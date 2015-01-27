twya

Владимир twya

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка сайта bootstrap

    Требуется натянуть шаблон http://wrapbootstrap.com/preview/WB002S263 на opencart 2.0 http://demo.opencart.com/. Срок до 15.05.2015. Оплата: перевод на карту СБ РФ либо Яндекс.Деньги. Предоплата возможна только при заключении договора в мск.

    BootstrapOpencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Радио на сайт

    Собрать на uppod.ru (html5) либо написать самостоятельно скрипт воспроизведения радио relax-fm. Требуемый функционал ровно такой же как и на http://relax-fm.ru/. Стиль должен соответствовать дефолтному шаблону opencart 2.0.1.1. http://demo.opencart.com/, расположение над полем "поиск".

    HTMLOpencart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Опции в opencart

    $40

    В OpenCart 2.0.1.1 добавить опцию товара с тем, чтобы была возможность выбола нескольких значений опции одновременно. Поле "количество" в карточке товара дублируется ровно столько раз, сколько будет значений опции. Пример: http://gepur.com/kostyumy/kostyum-10567/

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Опция вывода свойств товара

    $30

    Добавить опцию множественного выбора свойств товаров в cms OpenCart 2.0.1.1, изменить выбор количества товаров в карточке товара. Пример требуемого: http://gepur.com/kostyumy/kostyum-10567/ По дефолту: http://demo.opencart.com/index.php?route=product/product&amp;product_id=30

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модифицировать функционал опции товара opencart

    По умолчанию (рис.1) в opencart в карточке товара выбирается опция и количество товара. Требуется изменить функционал (рис.2) с целью множественного выбора опции товара. Пример: http://gepur.com/kostyumy/kostyum-10567/ Обращаю внимание, в чекбоксе (рис.3) делать ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Натянуть шаблон на WP
HTMLWordPress
Владимир ответственный заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую!
Оговоренная работа выполнена в срок, после расчета не пропал, а реализовал желаемое.
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