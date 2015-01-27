В OpenCart 2.0.1.1 добавить опцию товара с тем, чтобы была возможность выбола нескольких значений опции одновременно. Поле "количество" в карточке товара дублируется ровно столько раз, сколько будет значений опции. Пример: http://gepur.com/kostyumy/kostyum-10567/