Требуется натянуть шаблон http://wrapbootstrap.com/preview/WB002S263 на opencart 2.0 http://demo.opencart.com/. Срок до 15.05.2015. Оплата: перевод на карту СБ РФ либо Яндекс.Деньги. Предоплата возможна только при заключении договора в мск.
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Требуется извлечь (скрипт) метаданные из аудиопотока http://216.246.105.11/live. В аудиоплеере (на сайте) должна отображаться бегущая строка с названием композиции.Музыка и Звуки1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется скрипт, выводящий название трека бегущей строкой (ru2.101.ru:8000/v13_1).Музыка и Звуки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Собрать на uppod.ru (html5) либо написать самостоятельно скрипт воспроизведения радио relax-fm. Требуемый функционал ровно такой же как и на http://relax-fm.ru/. Стиль должен соответствовать дефолтному шаблону opencart 2.0.1.1. http://demo.opencart.com/, расположение над полем "поиск".Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
В OpenCart 2.0.1.1 добавить опцию товара с тем, чтобы была возможность выбола нескольких значений опции одновременно. Поле "количество" в карточке товара дублируется ровно столько раз, сколько будет значений опции. Пример: http://gepur.com/kostyumy/kostyum-10567/Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется адаптировать модуль Следующий, Предыдущий товар под cms Opencart 2.0.1.1. Модуль под версию opencart 1.5.4.1 во вложении. Описание модуля здесь: http://goo.gl/WquMtoВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Добавить опцию множественного выбора свойств товаров в cms OpenCart 2.0.1.1, изменить выбор количества товаров в карточке товара. Пример требуемого: http://gepur.com/kostyumy/kostyum-10567/ По дефолту: http://demo.opencart.com/index.php?route=product/product&product_id=30Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
По умолчанию (рис.1) в opencart в карточке товара выбирается опция и количество товара. Требуется изменить функционал (рис.2) с целью множественного выбора опции товара. Пример: http://gepur.com/kostyumy/kostyum-10567/ Обращаю внимание, в чекбоксе (рис.3) делать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется натянуть купленный HTML шаблон http://www.templatemonster.com/demo/30943.html на wordpress. Оплата либо яндекс.деньги либо перевод в сбербанк РФ.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад