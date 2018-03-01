unice

Мартирос unice

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
skype: m.aslanyan

  • Ищу верстальщика под сайт многостраничный

    Требования:  - Адекватная цена за работу  - Желательно понимание и использование методологии БЭМ (в частности CSS-селектров);  - Знание Фотошопа на начальном уровне (использование svg в верстке)  - Опыт работы ...

    CSSHTMLJavaScriptJoomlajQuery
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать маркетинг-кит на основе готового шаблона

    Задача:  Нужно сделать красивый дизайн по готовому шаблону (матрице):https://graphicriver.net/item/socify-marketing-powerpoint-template/21524663?s_rank=15  Основная работа: нарисовать слайды по шаблону, компоновка, выровнять шрифты, фото.  Всего в презентации будет 33 слайда, большинство страниц шаблонные. ...

    PowerPoint
    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка компонента на Wordpress

    $260

    Нужно доработать компонент, скопировать дизайн и функционал  с mriyaresort.com и адаптировать под имеющиеся данные на базе модуля HBOOK (https://codecanyon.net/item/hbook-hotel-booking-system-wordpress-plugin/10622779). Его функционал на 90% совпадает с Мриарезорт.  Основная работа программирование + немного верстки. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка образа для товарной упаковки-снека

    Нужен образ для будущей товарной упаковки. Упаковка не нужна, только образ. Это должен быть мультяшный образ азиатский боб (https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1IAHwFFXXXXc4XXXXq6xXFXXX3/200453561/HTB1IAHwFFXXXXc4XXXXq6xXFXXX3.jpg), с глазами, ртом, усами и шляпой (шляпа мексиканская или котелок, или другая на усмотрение дизайнера), ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Wordpress переделать работу модуля системы бронирования

    $300

    Шаблон: https://themeforest.net/item/hotel-wordpress-theme-sailing/13321455 (демо посмотреть как работает система бронирования http://sailing.thimpress.com/demo-2/) Данный шаблон базируется на плагине: https://ru.wordpress.org/plugins/wp-hotel-booking/ Необходимо переделать данную систему бронирования, практически один в один как на mriyaresort.com (без системы оплаты ).  ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад