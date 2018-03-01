Нужен образ для будущей товарной упаковки. Упаковка не нужна, только образ. Это должен быть мультяшный образ азиатский боб (https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1IAHwFFXXXXc4XXXXq6xXFXXX3/200453561/HTB1IAHwFFXXXXc4XXXXq6xXFXXX3.jpg), с глазами, ртом, усами и шляпой (шляпа мексиканская или котелок, или другая на усмотрение дизайнера), ...