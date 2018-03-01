Требования: - Адекватная цена за работу - Желательно понимание и использование методологии БЭМ (в частности CSS-селектров); - Знание Фотошопа на начальном уровне (использование svg в верстке) - Опыт работы ...
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: Нужно сделать красивый дизайн по готовому шаблону (матрице):https://graphicriver.net/item/socify-marketing-powerpoint-template/21524663?s_rank=15 Основная работа: нарисовать слайды по шаблону, компоновка, выровнять шрифты, фото. Всего в презентации будет 33 слайда, большинство страниц шаблонные. ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $260
Нужно доработать компонент, скопировать дизайн и функционал с mriyaresort.com и адаптировать под имеющиеся данные на базе модуля HBOOK (https://codecanyon.net/item/hbook-hotel-booking-system-wordpress-plugin/10622779). Его функционал на 90% совпадает с Мриарезорт. Основная работа программирование + немного верстки. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен образ для будущей товарной упаковки. Упаковка не нужна, только образ. Это должен быть мультяшный образ азиатский боб (https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1IAHwFFXXXXc4XXXXq6xXFXXX3/200453561/HTB1IAHwFFXXXXc4XXXXq6xXFXXX3.jpg), с глазами, ртом, усами и шляпой (шляпа мексиканская или котелок, или другая на усмотрение дизайнера), ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Шаблон: https://themeforest.net/item/hotel-wordpress-theme-sailing/13321455 (демо посмотреть как работает система бронирования http://sailing.thimpress.com/demo-2/) Данный шаблон базируется на плагине: https://ru.wordpress.org/plugins/wp-hotel-booking/ Необходимо переделать данную систему бронирования, практически один в один как на mriyaresort.com (без системы оплаты ). ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад