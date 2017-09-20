velescom

Дмитрий Хованский velescom

 
45 летРоссия/Новый Уренгой
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$21
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
FortDreams
Абеляр 
31 годСША
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$21
10 баллов
6 лет назад
Логотип службы доставки еды
Работа была интересной в том плане что не было ни каких ограничений, где надо Дмитрий подсказывал помогал вообще рад был услужить +++
Оперативно и качественно! Обращаясь, не мог поставить конкретную задачу и описать что должно получиться на выходе. Совместными усилиями получили отличный результат. Исполнитель сделал гораздо больше чем обещал. Рекомендую - подход на результат!
Ответный отзыв
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$110
10 баллов
6 лет назад
Оформление групп в соцсетях
Сотрудничеством доволен!Спасибо Дмитрию за интересный проект!
Работа выполнена. Александру спасибо!
Ответный отзыв
a_lebed
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Сайт студии пошива мужской одежды и обуви на wordpress
Спасибо! Было приятно с вами сотрудничать!
Александр выполнил задачу в полном объеме и даже больше! Сотрудничаем дальше.
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$24
10 баллов
6 лет назад
Коммерческое предложение - автохимия и автокосметика
Исключительно положительные эмоции от сотрудничества!
Поставленную задачу выполнил полностью!
Ответный отзыв
Mari79
Майя 
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Рекламные тексты для бесплатных досок объявлений на разные темы
Дмитрий замечательный заказчик. Очень конструктивное сотрудничество и позитив. Оплата в порядке. Рекомендую.
Отличный профессионал! К небольшому, на мой взгляд, простому, заданию Майя подошла со всей ответственностью. Вникла в суть дела, разобрала все по полочкам, заставила меня посмотреть на мое дело со стороны) и выдала грамотный результат. По мимо этого дала дельные советы которыми обязательно воспользуюсь. Обязательно буду сотрудничать с Майей еще.
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