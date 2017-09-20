Отличный профессионал! К небольшому, на мой взгляд, простому, заданию Майя подошла со всей ответственностью. Вникла в суть дела, разобрала все по полочкам, заставила меня посмотреть на мое дело со стороны) и выдала грамотный результат. По мимо этого дала дельные советы которыми обязательно воспользуюсь. Обязательно буду сотрудничать с Майей еще.