Необходимо разработать логотип и иконку приложения для службы доставки еды donrichi.ru. PSD-слоями минимум 1000х1000 пикселей с прозрачностью илиCDR-векторный.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$21
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Настройка рекламных компаний в Google Adwords и Яндекс.ДиректКонтекстная рекламанет заявокЗакрыт6 лет назад
Оформить группы студии индивидуального пошива мужской одежды и обуви в соцсетях - Facebook, VK, Одноклассники.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо составить коммерческое предложение для печати на бумаге и рассылки электронным письмом. Тема - автохимия и автокосметика.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Написать короткие но емкие тексты для размещения на интернет площадках. Темы: - Студия индивидуального пошива мужской одежды и обуви - Автомойка, детейлинг центр - Сауна - Кафе-бар, доставка еды - Объявления о найме сотрудниковПродающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Дизайн сайта студии пошива мужской одежды и обуви на wordpress.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$21
10 баллов
6 лет назад
Работа была интересной в том плане что не было ни каких ограничений, где надо Дмитрий подсказывал помогал вообще рад был услужить +++
Ответный отзыв
Оперативно и качественно! Обращаясь, не мог поставить конкретную задачу и описать что должно получиться на выходе. Совместными усилиями получили отличный результат. Исполнитель сделал гораздо больше чем обещал. Рекомендую - подход на результат!
$110
10 баллов
6 лет назад
Сотрудничеством доволен!Спасибо Дмитрию за интересный проект!
Ответный отзыв
Работа выполнена. Александру спасибо!
$80
10 баллов
6 лет назад
Спасибо! Было приятно с вами сотрудничать!
Ответный отзыв
Александр выполнил задачу в полном объеме и даже больше! Сотрудничаем дальше.
$24
10 баллов
6 лет назад
Исключительно положительные эмоции от сотрудничества!
Ответный отзыв
Поставленную задачу выполнил полностью!
$8
10 баллов
6 лет назад
Дмитрий замечательный заказчик. Очень конструктивное сотрудничество и позитив. Оплата в порядке. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный профессионал! К небольшому, на мой взгляд, простому, заданию Майя подошла со всей ответственностью. Вникла в суть дела, разобрала все по полочкам, заставила меня посмотреть на мое дело со стороны) и выдала грамотный результат. По мимо этого дала дельные советы которыми обязательно воспользуюсь. Обязательно буду сотрудничать с Майей еще.