viktorgendlin

Виктор viktorgendlin

 
40 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать 8 баннеров (слайдеров для интернет-магазинана) на 4 темы.
Все отлично. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Заказ был выполнен в срок со всеми поправками и рекомендациями.
Ответный отзыв
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Мелкие доработки магазина opencart
Все норм
Работа выполнена качественно и в срок. Видно, что Андрей хорошо разбирается в Opencart. Воплотил весь необходимый функционал и предложил дополнительные улучшения. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв