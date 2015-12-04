viktorgendlin

Требуется разработать логотип для интернет-магазина электроники и бытовой техники. Логотип в виде значка/эмблемы/символа + слово «название магазина». Примерно как на этих сайтах: www.online-orion.ru www.set-tehniki.com К значку особых требований нет. Или что-то нейрально-абстрактное или на тему электроники. Желательно только без мелких ...