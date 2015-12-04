viktorgendlin

Нужно отредактировать (скопировать с других сайтов) описания в карточках товара в интернет-магазине. Есть интернет-магазин с готовыми карточками товаров (фото, хар-ки, описание). Но описания либо слишком короткие, либо неверные, либо отсутствуют. Я дам список из 3-4 магазинов, ...
- Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать логотип для интернет-магазина электроники и бытовой техники. Логотип в виде значка/эмблемы/символа + слово «название магазина». Примерно как на этих сайтах: www.online-orion.ru www.set-tehniki.com К значку особых требований нет. Или что-то нейрально-абстрактное или на тему электроники. Желательно только без мелких ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать письмо (шаблоны писем), отправляемые покупателю при регистрации/заказе/смене статуса и т.д. в интернет-магазине. Магазин на Opencart 1.5 (OcStore) В магазине установлен модуль - [b]Advanced Professional Email Template[/b] - [url=http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=12744]http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=12744[/url] Модуль создаёт качественные, красивые письма покупателю и админу ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется создание модуля оплаты для интернет-магазина на Opencart используя сервис переводов с карты на карту. Более подробное ТЗ во вложении. Указывайте, пожалуйста, примерную стоимость работы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать логотип для интернет-магазина электроники и бытовой техники. Более подробное ТЗ во вложении. Указывайте, пожалуйста, примерную стоимость работы.ТЗ во вложении.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны небольшие доработки магазина на opencart (ocstore 1.5 + шаблон Moneymaker). В основном по вёрстке. ТЗ во вложении. Указывайте, пожалуйста, примерную стоимость работы.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно отрисовать 8 статичных баннеров (слайдеров для интернет-магазина на Opencart) на 4 темы. 1. Бесплатная доставка по всей России (от 3000 рублей) - 1 прямоугольный (900х300) и 1 квадратный (400Х400) 2. Скидка -5% при оплате картами на ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад