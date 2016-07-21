Срочно нужна надиктовка следующего текста: Доброго дня, Ви зателефонували до салону гарних нігтів "Ваніль".Доброго дня, вас вітає салон гарних нігтів "Ваніль".Будь-ласка, очікуйте з’єднання з адміністратором.З метою покращення якості послуг, розмова может бути записана.Ваш ...
- Озвучивание7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно отретушировать фото работ мастеров маникюрного салона, 30 фото. Нужна надпись имени мастера + визуально, чтобы фото хорошо смотрелось, так как там изображение маникюра и педикюра. Оплата будет только на карточку Приватбанка. 5-6 грн за ...Обработка фотографий35 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны не сео текста, а обычные интересные, с уникальностью не ниже 95%, на тему маникюра, педикюра, ухода за руками, за кожей ног, в таком плане.. для маникюрного салона. Если интересует - пишите! Обьем 1500 - ...Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
Написание и поиск интересных фактов (постов) для соц груп маникюрного салона. Опыт в теме: красоты, ухода, маникюра, стиля. ТОЛЬКО НА УКР.ЯЗЫКЕ! Жду предложение по ценам.Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Написание, поиск интересных фактов (постов) для соц груп маникюрного салона. Опыт в теме: красоты, ухода, маникюра, стиля. На 1000 символов один пост без пробелов - нужно таких 20 шт. Уникальность от 95%. Жду предложение по ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен простой сайт визитка (бизнес вариант, именно услуги эвакуатора), желательно адаптивный шаблон (нужно обязательно адаптация под моб устройства, если есть ваши шаблоны - рассмотрим), оптимизация под гугл спид, чтобы сайт четко работал. Весь контент ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
Оперативно и качественно сделать следующую работу: натянуть дизайн на wordpress (и то, и другое предоставим), фактически нужно сделать с нуля. Сделать нужно ИДЕАЛЬНО! Личный кабинет и работу форм (куда должна отправляться) делать не нужно (просто открыть ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужно перевести сайт, тематика ИТ, сервера, хостинг, вдс, впс. https://general-servers.com/ Тема серьёзная, поэтому нужен опытный технический переводчик! Портфолио рассмотрим! Просьба предлагать свою цену за перевод за 1кзПереводы1 исполнительЗавершен9 лет назад