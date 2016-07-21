Оперативно и качественно сделать следующую работу: натянуть дизайн на wordpress (и то, и другое предоставим), фактически нужно сделать с нуля. Сделать нужно ИДЕАЛЬНО! Личный кабинет и работу форм (куда должна отправляться) делать не нужно (просто открыть ...