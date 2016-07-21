vikusi4ka

Виктория Коток vikusi4ka

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Технический перевод сайта ИТ тематики с рус на англ язык
Большое спасибо Виктории за работу. Все отлично. Рекомендую всем как надежного и добросовестного заказчика и с удовольствием сама продолжу сотрудничество.
Спасибо, Анне за отличную работу! Оперативно, все в сроки, профессионально. Полностью довольна сотрудничеством, качественные переводы. Всем рекомендую!
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