Мой сайт-портфолио: www.vikyweb.com

Навыки: Опыт работы более 2-х лет. HTML верстка, блочная верстка, адаптивная и кроссбраузерная верстка, валидный, структурированный, в соответствии с правилами семантического оформления стандарта W3C (HTML & CSS) и учетом принципов юзабилити, код. Работа с медиа-запросами. Для качественной и быстрой верстки использую редакторы Komodo Edit, Brackets и приложение "Emmet".

Разрабатываю несложный дизайн. Обработку, создание и оптимизацию изображений произвожу в наиболее удобном для меня сегодня графическом редакторе Photoshop.

Знания: HTML4, HTML5, CSS2, CSS3, javaScript (базовый уровень), mySQL и php (начальный уровень), библиотека jQuery, LESS и Twitter Bootstrap. Графические редакторы - Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator, Adobe Indesign. Знакома с основами работы с CMS: Wordpress, Joomla (устанавливала на локальный сервер только для изучения).

Обучение/переквалификация, 2012 г.: Центр компьютерного обучения "Специалист" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специализации "Расширенные возможности HTML5". Свидетельство № C35710-2012, Microsoft Certificate of Achievement (Microsoft Official Course) "Introduction to HTML5", 2012 г.

Уроки и Курсы: javaScript, jQuery, HTML4-5/CSS2-3, работа с хостингом, верстка сайта, в т.ч - адаптивная, нарезка макета в Photoshop, работа в Photoshop, веб-дизайн, CMS, а также - видео-уроки, видео-обзоры современных инструментов для писателей кода, консультации и практикумы у ведущих специалистов веба, некоторые из «фишек» и «манипуляций» известных гуру положены в основу моих работ и вы можете увидеть на моем сайте-портфолио: www.vikyweb.com . Рисунки, картинки авторские, сделаны мною в Adob Photoshop.

Образование: высшее гуманитарное (филолог, библиотекарь). Работала в крупной региональной библиотеке, где занималась разработкой и внедрением информационных технологий, электронных услуг в библиотечную практику в нашем регионе. С 2011 г. работаю фрилансером. Начала с копирайтинга (более 100 статей).

Личные качества: целеустремленность, исполнительность, умею оценивать объемы работ и соблюдать сроки выполнения заказов. Ответственно отношусь к профессиональным обязанностям, коммуникабельна. Быстро и легко осваиваю новые направления в своей работе, все новшества в моей профессии применяю на практике.