vishagi2010

Денис vishagi2010

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дороботка VirtueMart

    Заполняемые поля пользователями при регистрации в магазине на базе (VirtueMart) не ве отображаются в Internet Explorer в других браузерах все хорошо

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект для allsubmitter

    Здравствуйте. Нужно написать эффективный проект для allsubmitter Который будет содержать: 1. Около тысячи уникальных названий на основании ключевых слов. 2. Две-три тысячи кратких описаний 3. Две-четыре тысячи полных описаний ...

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    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад