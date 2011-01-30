vishagi2010

Надо сделать шаблон под движок dle 9.3. Фон и шапка для шаблона сделаны.
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Заполняемые поля пользователями при регистрации в магазине на базе (VirtueMart) не ве отображаются в Internet Explorer в других браузерах все хорошоИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать интернет – магазин Joomla 1.5.10 и VirtueMart 1.1.7 Не все поля для регистрации пользователя отображаются в Internet Explorer, а в Opera и Mozilla Firefox все хорошо. И когда первый раз нажимаешь на ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать интернет – магазин Joomla 1.5.10 и VirtueMart 1.1.6. Не все поля для регистрации пользователя отображаются в Internet Explorer, а в Opera и Mozilla Firefox все хорошо. И когда первый раз ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать эффективный проект для allsubmitter Который будет содержать: 1. Около тысячи уникальных названий на основании ключевых слов. 2. Две-три тысячи кратких описаний 3. Две-четыре тысячи полных описаний ...Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад