Доработка интернет-магазина Joomla 1.5.10 и VМ

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Закрыт3 заявки120 просмотров

Нужно доработать интернет – магазин Joomla 1.5.10 и VirtueMart 1.1.6.

Не все поля для регистрации пользователя отображаются в Internet Explorer, а в Opera и Mozilla Firefox все хорошо. И когда первый раз нажимаешь на кнопку (в корзину) происходит глюк и товар не добавляется, а при повторном нажатии все хорошо.

Сайт http://www.zdorovozhit.ru/

Joomla
14 лет назад
vishagi2010
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

bugoffNet
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

bugoffNet
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад