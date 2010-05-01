Доработка интернет-магазина Joomla 1.5.10 и VМ

Нужно доработать интернет – магазин Joomla 1.5.10 и VirtueMart 1.1.6.

Не все поля для регистрации пользователя отображаются в Internet Explorer, а в Opera и Mozilla Firefox все хорошо. И когда первый раз нажимаешь на кнопку (в корзину) происходит глюк и товар не добавляется, а при повторном нажатии все хорошо.

Сайт http://www.zdorovozhit.ru/