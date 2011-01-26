Создание Интернет-магазина (продажа футболок)

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  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок273 просмотра

Рассмотрю реалистичные предложения без завышенных ценн.

Аналог vsemayki.ru

нужна его копия по функциям с изменением шаблона+партнерка для продаж вида http://partners.vsemayki.ru/login.php?url=%2F

14 лет назад
daxor
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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