Имеется в собственности уже рабочий монобрендовый раскрученый магазин(master-kosmetik.ru).Надо создать на базе того же движка паралельно новый мультибрендовый магазин профкосметики.Дизайн сайта ,юзабилити и улучшенную функциональность ставлю приоритетом(рассмотрю предложения).Надо скопировать каталог косметики с уже разработанных сайтов ...
Добаление функции в VirtueMart
Требуется человек, который на "ты" с VirtueMart и Joomla.
Есть проблема:
На сайте в связке Joomla 1.5 и VM 1.1.4 цены отображаются в одном типе. Данные цены - оптовые. Хотим создать второй тип цен - для продажи в розницу. Соответственно - эти цены будут с определенной процентной наценкой. Как все это проделать - понятие имеется.
Задача:
Надо разработать функцию, чтобы при ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА, т.е. после того, как человек накидал товаров в корзину (а у нас будет стоять везде подпись, что цены оптовые, если Вы физ.лицо, то цены будут пересчитаны), при нажатии на "оформить заказ" он попадает на страницу авторизации, так вот, в данном случае, когда человек впервые регистрируется, надо чтобы была функция выбора группы покупателя - из двух, т.е. чтобы человек сам при регистрации выбирал, кто он:
1) Физическое лицо
2) Юридическое лицо
И ему при стандартной регистрации тут же присваивалась принадлежность к той или иной группе покупателя (все это чтобы покупатель не ждал, пока администратор сайта сам ему эту группу присвоит). Так сказать в автоматическом режиме чтобы это происходило, и соответственно сразу произойдет пересчет покупок и появится уведомление, что цены указаны уже для розницы. Ну и тогда понятно, что заказ уже придет в нужных ценах сразу же...
Прошу указывать стоимость и сроки работы.
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