Добаление функции в VirtueMart

Требуется человек, который на "ты" с VirtueMart и Joomla.

Есть проблема:

На сайте в связке Joomla 1.5 и VM 1.1.4 цены отображаются в одном типе. Данные цены - оптовые. Хотим создать второй тип цен - для продажи в розницу. Соответственно - эти цены будут с определенной процентной наценкой. Как все это проделать - понятие имеется.

Задача:

Надо разработать функцию, чтобы при ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА, т.е. после того, как человек накидал товаров в корзину (а у нас будет стоять везде подпись, что цены оптовые, если Вы физ.лицо, то цены будут пересчитаны), при нажатии на "оформить заказ" он попадает на страницу авторизации, так вот, в данном случае, когда человек впервые регистрируется, надо чтобы была функция выбора группы покупателя - из двух, т.е. чтобы человек сам при регистрации выбирал, кто он:

1) Физическое лицо

2) Юридическое лицо

И ему при стандартной регистрации тут же присваивалась принадлежность к той или иной группе покупателя (все это чтобы покупатель не ждал, пока администратор сайта сам ему эту группу присвоит). Так сказать в автоматическом режиме чтобы это происходило, и соответственно сразу произойдет пересчет покупок и появится уведомление, что цены указаны уже для розницы. Ну и тогда понятно, что заказ уже придет в нужных ценах сразу же...

Прошу указывать стоимость и сроки работы.