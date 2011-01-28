Добаление функции в VirtueMart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки173 просмотра

Требуется человек, который на "ты" с VirtueMart и Joomla.

Есть проблема:

На сайте в связке Joomla 1.5 и VM 1.1.4 цены отображаются в одном типе. Данные цены - оптовые. Хотим создать второй тип цен - для продажи в розницу. Соответственно - эти цены будут с определенной процентной наценкой. Как все это проделать - понятие имеется.

Задача:

Надо разработать функцию, чтобы при ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА, т.е. после того, как человек накидал товаров в корзину (а у нас будет стоять везде подпись, что цены оптовые, если Вы физ.лицо, то цены будут пересчитаны), при нажатии на "оформить заказ" он попадает на страницу авторизации, так вот, в данном случае, когда человек впервые регистрируется, надо чтобы была функция выбора группы покупателя - из двух, т.е. чтобы человек сам при регистрации выбирал, кто он:

1) Физическое лицо

2) Юридическое лицо

И ему при стандартной регистрации тут же присваивалась принадлежность к той или иной группе покупателя (все это чтобы покупатель не ждал, пока администратор сайта сам ему эту группу присвоит). Так сказать в автоматическом режиме чтобы это происходило, и соответственно сразу произойдет пересчет покупок и появится уведомление, что цены указаны уже для розницы. Ну и тогда понятно, что заказ уже придет в нужных ценах сразу же...

Прошу указывать стоимость и сроки работы.

Joomla
14 лет назад
antvolt
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vitaut
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$50
1 день
Евгений ну просто замечательно выполнил работу, я реально не ожидал такого профессионального подхода, причем он указал срок в часах и сделал все в это время! Есть же все таки грамотные специалисты! Спасибо, буду обязательно обращаться! Человек с VirtueMart на ТЫ!
Хороший и добросовестный заказчик. Оплата вовремя, претензий по проекту нет... Приятно с такими людьми работать.

Заявки фрилансеров

Vitaut
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

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