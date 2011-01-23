Создание интернет-магазина

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт34 заявки473 просмотра

Ищем талантливого web мастера для создания интернет-магазина (тематика: снаряжение и экипировка для охотников, рыболовов и любителей активного отдыха) и дальнейшего обслуживания данного магазина. Интернет-магазин под ключ, с уникальным дизайном.

14 лет назад
vellik
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Denis_Gudim
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$600
14 дней

Заявки фрилансеров

Denis_Gudim
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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