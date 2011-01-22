Ищем талантливого web мастера для создания интернет-магазина (тематика: снаряжение и экипировка для охотников, рыболовов и любителей активного отдыха) и дальнейшего обслуживания данного магазина. Интернет-магазин под ключ, с уникальным дизайном.
Интернет магазин. Автопринадлежности
У меня есть желание открыть Интернет магазин по продаже автозапчастей и аксессуаров. На сегодняшний день, увы, опыта продаж запчастей включая через Интернет нет, поэтому возникают сложности с определением, что мне необходимо для создания сайта. Могу только описать, как я его вижу, если сможете подсказать, куда двигаться, буду только рад.
И так, у меня есть договоренности о поставке масел, фильтров, амортизаторов, сцепления, тормозных колодок и т.д. Я понимаю, что сразу все запустить не смогу, т.к. нужно прилично времени и средств, поэтому буду вводить поэтапно. Для начала масла и фильтра, потом амортизаторы, сцепление и тормозные колодки с дисками, дальше колесные диски с шинами, и т.д., может, последовательность будет меняться, но это не важно.
Хотелось бы предусмотреть все возможные варианты при вводе новых товаров, как я понимаю, у многих есть своя специфика, например на масло, дворники, автохимию и прочую мелочь не обязательно указывать к каким авто они подходят, что не скажешь о фильтрах, сцеплении, амортизаторах и т.д. Поэтому нужна стандартная и простая система ввода, я думаю такие уже есть. Я думаю, что загружать автоматически нужно: код, артикул, наименование и цена, назовем его «первоначальным вводом». Остальные данные: картинка, описание, марка и модель авто, двигатель, год выпуска и т.д. в ручную, где картинка и описание вставляются, а все остальное выбирается из справочников, назовем «настройка». Также нужно продумать автоматическую загрузку цен (прайс-листов), цены могут часто меняться. Нужно подумать о наличии (актуальности) товаров, т.к. он может находиться, как у меня, так и на складе поставщика, при том что у меня 0, а может быть и 0 у обоих, тут возникает вопрос о скрытии данных о товарах.
Еще я обратил внимание, что понадобятся разные страницы вывода данных в каталоге для запчастей одна, для масла и аксессуаров другая, для дисков и шин может третья, пока не разбирался.
Также вижу необходимость в нескольких вариантах поиска товаров, первый по каталогу товаров, например: Каталог/Запчасти/Амортизаторы/бренд/изделие, второй по марке машины: марка/модель/другие параметры/ что есть в наличии на данное авто (как здесь: http://alpha-filter.com/content/katalog-produktsii.html ).
Нужна будет регистрация пользователей, система скидок, может ведение истории клиентов, отсылка заказов E-mail и может sms о поступлении заказов.
Что еще, пока трудно определиться, пока описал в общих чертах. По дизайну пока не знаю, я рассматриваю пока функциональную часть, понравился в работе http://www.exist.ua, но пока такой по содержанию делать не стоит, т.к. нет столько товаров, чтобы создавать кучу каталогов.
Возможно, у вас есть уже готовые шаблоны, что поможет вам сэкономить время, а мне средства. Готов в жатые сроки рассмотреть любые варианты и приступить к взаимовыгодной работе.
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