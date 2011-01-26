Всем привет, необходима настройка VirtueMart 1.1.5

Что необходимо:

а) Настроить навигацию на flypage (на данный момент работает неправильно)

б) Настроить компонент ЧПУ (sh404SEF), на данный момент, он для товаров с одинаковыми названиями делает одинаковые ссылки, хотя товары разные.

в) Настроить модуль вывода случайного товара (чтобы заголовок модуля был ссылкой на категорию из которой берётся товар; товар берётся из одной категории), либо добавить кнопку [Подробнее...], которая бы переносила нас в указанную категорию товаров.

г) Настроить LightBox, чтобы во всплывающем окошке присутствовала навигация (вперёд – назад по товаром данной категории) и краткое описание товара.

д) Настроить внешний вид browse_page категории товара.

Вроде всё :)

Цена вопроса и сроки (не более 3ёх дней) – в заявку.

Оплата любой валютой Webmoney (по факту, гарантии – персональный аттестат без претензий), либо перевод Приват24 на карточку гривня.