Доработка интернет магазина на WordPress

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Завершен3 заявки136 просмотров

Друзья, требуется доработка сайта Yamme.ru. А конкретно фунционал интернет магазина.

Описание того, что нужно сделать в приложении.

Жду ваши варианты по бюджету и срокам.

Спасибо.

WordPress
14 лет назад
elsiberiano
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Yuli_nk
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$200
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Yuli_nk
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад

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