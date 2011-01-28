Создание портала на 1С-Bitrix

Необходимо разработать портал интернет магазина на CMS 1С-Битрикс c аналоговым дизайном портала Drop Dead Clotind в неся изменения в дизайн. А именно, замена иконок, логотипа и фоновой картинки. (ссылка на сайт:http://usa.iheartdropdead.com/), с поддержкой 2 языков русский и англ, и настройкой российских систем оплаты Наличными, Яндекс деньги, WM, банковские карты Альфа банк и доставки Самовывоз, Почта России, EMS , DHL.

Срок реализации проекта 20 дней. Возможно и больше, но в рамках приличия.

Оплата по факту проверки работоспособности портала.

С уважением Сергей