Создание портала на 1С-Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
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Необходимо разработать портал интернет магазина на CMS 1С-Битрикс c аналоговым дизайном портала Drop Dead Clotind в неся изменения в дизайн. А именно, замена иконок, логотипа и фоновой картинки. (ссылка на сайт:http://usa.iheartdropdead.com/), с поддержкой 2 языков русский и англ, и настройкой российских систем оплаты Наличными, Яндекс деньги, WM, банковские карты Альфа банк и доставки Самовывоз, Почта России, EMS , DHL.

Срок реализации проекта 20 дней. Возможно и больше, но в рамках приличия.

Оплата по факту проверки работоспособности портала.

С уважением Сергей

14 лет назад
riox
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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