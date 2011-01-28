Система интернет-магазинов

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Закрыт8 заявок226 просмотров

Требуется создание системы интернет-магазинов по принципу сервиса www.prostoprint.com

Т.е. проектирование подобной системы под ключ.

12 лет назад
darunok
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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