Сделать выпадающее меню для Webasyst

Добрый день, есть интернет-магазин на ShopScript Webasyst, без пробелов - com pass . am / new /

Левое вертикальное меню имеет подкатегории. Надо сделать его выпадающим, сохранив подсветку кнопок при наведении мыши. При добавлении-убавлении категорий и подкатегорий из админки - это должно автоматически отражаться на меню.

Рассмотрю все предложения.