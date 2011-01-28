Имеется в собственности уже рабочий монобрендовый раскрученый магазин(master-kosmetik.ru).Надо создать на базе того же движка паралельно новый мультибрендовый магазин профкосметики.Дизайн сайта ,юзабилити и улучшенную функциональность ставлю приоритетом(рассмотрю предложения).Надо скопировать каталог косметики с уже разработанных сайтов ...
Сделать выпадающее меню для Webasyst
Добрый день, есть интернет-магазин на ShopScript Webasyst, без пробелов - com pass . am / new /
Левое вертикальное меню имеет подкатегории. Надо сделать его выпадающим, сохранив подсветку кнопок при наведении мыши. При добавлении-убавлении категорий и подкатегорий из админки - это должно автоматически отражаться на меню.
Рассмотрю все предложения.
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