Сделать выпадающее меню для Webasyst

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Завершен2 заявки165 просмотров

Добрый день, есть интернет-магазин на ShopScript Webasyst, без пробелов - com pass . am / new /

Левое вертикальное меню имеет подкатегории. Надо сделать его выпадающим, сохранив подсветку кнопок при наведении мыши. При добавлении-убавлении категорий и подкатегорий из админки - это должно автоматически отражаться на меню.

Рассмотрю все предложения.

Webasyst
14 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

musius
Зигуев 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$30
1 день
Отличный программист, все сделал быстро, точно, и по хорошей цене. Рекомендую!
Уравновешен Я доволен

Заявки фрилансеров

musius
Зигуев 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад

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