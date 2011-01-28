Нужно обновить VirtueMart 1.1.2 до 1.1.5

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Закрыт3 заявки116 просмотров

Здравствуйте. У меня стоит VirtueMart 1.1.2 stable. Хотелось бы обновить до 1.1.5 или 1.1.6 не знаю что лучше. У меня уже установлены многие модули на сайте и загружен список товара. Помогите с обновлением так, чтобы ничего не потерялось и работало так же.

14 лет назад
sagrad
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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