Модули доставки Magento и настройка модуля оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок139 просмотров

1. Есть готовый модуль фиксированной доставки в магенто, нужно его просто скопировать

в одном модуле тариф 20 грн (доставка по Киеву), а мне нужно сделать еще модуль фиксированный оплаты за доставку по Украине (50 грн)

2. Есть модуль оплаты okpay для моей версии магенто. При попытке оплатить , происходит ошибка определения валюты, нужно ошибку исправить, чтобы модуль работал

Даю доступ к платежной системе, доступы к хостингу, базе данных и доступы к e-mail

Жду заявок

ICQ - 366 - 892 - 443

Скайп - mihail-consulting

С Уважением, Михаил

Magento
14 лет назад
Pradof
Михаил 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров