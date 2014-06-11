Здравствуйте. Для тех кто наполнял Joomshopping товарами. Необходимо наполнить интернет-магазин фиктивными товарами. Базы товаров у меня нет. Вам нужно самим найти. Тематика любая, но с большим выбором категорий. (Электроника, и т.п, но только не одежда.) ...