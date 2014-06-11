vitaldmit

Виталий vitaldmit

 
35 летРоссия/Чебоксары
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Программист

Хорошие знания PHP/JavaScript/CSS/HTML/MySQL

Хорошо разбираюсь в Joomla и в компоненте интернет-магазина JoomShopping, OpenCart.

Уверенный и постоянный пользователь *nix подобных OS. Опыт в установке и в настройке WEB -сервера (LAMP).  Отличные знания Bash ( обычно используются для автоматизации процессов)

Работаю WEB-программистом

PHPJavascriptOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaBashJoomShopping
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
онлайн
$20
10 баллов
8 лет назад
Скопировать и доработать форму.
Работа оплачена, очень доволен сотрудничеством.
Norm
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