Здравствуйте. Есть сайт usadiversityvisa(dot)com который создан с помощью конструктора сайтов. Нужно перенести его на хостинг в виде простых html файлов. Работа практически закончена, осталось только перенести форму со страницы www.usadiversityvisa(dot)com/#!application/qx525. Форма разделена на две части. ...
Хорошие знания PHP/JavaScript/CSS/HTML/MySQL
Хорошо разбираюсь в Joomla и в компоненте интернет-магазина JoomShopping, OpenCart.
Уверенный и постоянный пользователь *nix подобных OS. Опыт в установке и в настройке WEB -сервера (LAMP). Отличные знания Bash ( обычно используются для автоматизации процессов)
Работаю WEB-программистом
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Здравствуйте. Нужно доработать сайт по верстке на Joomla. Сайт уже изменен на стандартном шаблоне joomla (protostar). Осталось изменить вид меню, вид категорий, расположение модулей компактно, и еще по мелочи. Тапкже необходимо поправить адаптивную верстку. Чтобы ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Для тех кто наполнял Joomshopping товарами. Необходимо наполнить интернет-магазин фиктивными товарами. Базы товаров у меня нет. Вам нужно самим найти. Тематика любая, но с большим выбором категорий. (Электроника, и т.п, но только не одежда.) ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть образец, необходимо исправить файл generete_pdf_order.php. Также необходимо сделать в кратчайшие срокиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно изображение для шапки сайта размером 1920х500 px и логотип 500X488 px. Подробности объясню лично.Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт10 лет назад