Быстро и качетсвенно не означает дорого
Услуги:
- Професиональный перевод текстов/проектов (Eng-Rus; Rus-Eng; Eng-Ukr; Ukr-Eng; Ukr-Rus; Rus-Ukr)
- Фотокоррекция
- Видеомонтаж/цветкор.
- Разработка PSD-дизайна для сайта
- Консультация в сфере компьютерной грамотности/защиты от атак
- Консультация в сфере Hackintosh
- И многое другое
Принципы работы:
- Постоянным клиентам - скидка 25%
- К работе приступаю сразу, максимально в краткие сроки сдаю проект
- Ввежливое и конструктивное общение с клиентами
- Гибкость к требованиям заказчика
Сценарии
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#65
Тестирование ПО
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#120
Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#127
Фирменный стиль
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#193
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#230
Тестирование сайтов
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#242
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#267
Видеомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#588
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#589
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#903
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#970
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#2550