Составить список 150 рекламных площадок для размещения рекламы (платной и бесплатной) Инвестиции в золото Площадки: форумы, тематические сайты, сообщества, блоги, порталы и т.д, для размещения различного типа платной и бесплатной рекламы - баннеров, кнопок, постов и ...
- $16Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо включить и настроить шаблон на сайте www.yasniy.ru (движок InstantCMS) Шаблон вот этот - http://templateinstant.ru/shop/gotovye-shablony-dlja-sistemy-upravlenija-sobshestvami-instantcms-v1-8/novostnye-portaly/novostnoi-shablon-dlja-instantcms-2.html Шаблон на сайте загружен, но не включен. Настроить все включенные модули и компоненты под работу на этом шаблоне, css. Включить установленный ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен логотип для сайта www.yasniy.ru (Городской интернет портал)Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть конфигурация 1с77, сделана давно, кто писал уже недоступен. База выросла и медленно работает. Нужно сделать возможность производить свертку периодически.И потом еще несколько доработок. MD и базу пришлю по запросу.Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен модуль или лучше компонент для InstantCMS, привязанный к биллингу InstantCMS, с помощью которого пользователи сайта могут отправлять смс с сайта по своим контактам, встроенный планировщик,ну и естественно приобретать пакеты смс у владельца сайта по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо оптимизировать, изменить дизайн, возможно что то добавить, желательно перевести на utf-8. Хочется что бы был похож и работал как городской портал. Буду рад любым предложениям по оптимизации и улучшению. www.yasniy.ruДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо выполнение работ "под ключ" по настройке выделенного сервера . Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch Server ,MySQl установлено. Необходимо все донастроить и проверить. Установить PHPmyadmin, C-panel ну и что еще нужно для полноценного управления хостом.Настройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен движок для сайта информационной справочной службы. Базу данных нужно использовать и локально и для сайта. Для клиентов личный кабинет с возможностью добавлять информацию и прайсы, но не всем. Разграничение прав доступа в зависимости от ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад