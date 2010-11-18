vizhel

Василий vizhel

 
54 годаРоссия/Оренбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Список 150 площадок для размещения рекламы

    $16

    Составить список 150 рекламных площадок для размещения рекламы (платной и бесплатной) Инвестиции в золото Площадки: форумы, тематические сайты, сообщества, блоги, порталы и т.д, для размещения различного типа платной и бесплатной рекламы - баннеров, кнопок, постов и ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить шаблон InstantCMS

    Необходимо включить и настроить шаблон на сайте www.yasniy.ru (движок InstantCMS) Шаблон вот этот - http://templateinstant.ru/shop/gotovye-shablony-dlja-sistemy-upravlenija-sobshestvami-instantcms-v1-8/novostnye-portaly/novostnoi-shablon-dlja-instantcms-2.html Шаблон на сайте загружен, но не включен. Настроить все включенные модули и компоненты под работу на этом шаблоне, css. Включить установленный ...

    HTMLCSS
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 1C77 самописная конфигурация - сделать свертку

    $50

    Есть конфигурация 1с77, сделана давно, кто писал уже недоступен. База выросла и медленно работает. Нужно сделать возможность производить свертку периодически.И потом еще несколько доработок. MD и базу пришлю по запросу.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль или компонент для InstantCMS

    $100

    Нужен модуль или лучше компонент для InstantCMS, привязанный к биллингу InstantCMS, с помощью которого пользователи сайта могут отправлять смс с сайта по своим контактам, встроенный планировщик,ну и естественно приобретать пакеты смс у владельца сайта по ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизация, изменение дизайна сайта (joomla)

    $100

    Необходимо оптимизировать, изменить дизайн, возможно что то добавить, желательно перевести на utf-8. Хочется что бы был похож и работал как городской портал. Буду рад любым предложениям по оптимизации и улучшению. www.yasniy.ru

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка сервера VPS

    $20

    Необходимо выполнение работ "под ключ" по настройке выделенного сервера . Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch Server ,MySQl установлено. Необходимо все донастроить и проверить. Установить PHPmyadmin, C-panel ну и что еще нужно для полноценного управления хостом.

    PHPMySQLApacheDebianphpMyAdmin
    Настройка сервера/ПО9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт для информационно-справочной службы

    $250

    Нужен движок для сайта информационной справочной службы. Базу данных нужно использовать и локально и для сайта. Для клиентов личный кабинет с возможностью добавлять информацию и прайсы, но не всем. Разграничение прав доступа в зависимости от ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад