vosortam

Данил vosortam

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Анонимный чат и видео чат

    $500

    Нужно сделать проект который будет состоять из двух частей. 1 часть – это анонимный чат (аналог chatvdvoem.ru/ ) 2 часть – видео чат (аналог videochatru.com/ ) ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка видеочата (node, js, nginx)

    $500

    Сейчас проект доступен по адресу 62.76.176.169/ Проект создавался с использованием node js и nginx. Прошлым исполнителем было реализовано 2 части проекта – "Анонимный чат" "Чат комнаты" (работа была остановлена ...

    JavaScriptNginxNode.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить категории (ЧПУ) на DLE

    Здравствуйте. Мне нужно настроить категории так как это сделано на сайте http://android-core.com Возможно для этого потребуется написание какого то модуля, так как стандартными средствами, думаю это сделать невозможно. Что такого ...

    AndroidDLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад