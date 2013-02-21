$500
Нужно сделать проект который будет состоять из двух частей. 1 часть – это анонимный чат (аналог chatvdvoem.ru/ ) 2 часть – видео чат (аналог videochatru.com/ ) ...
HTML-верстка2 заявки
Закрыт
12 лет назад
Нужно сделать проект который будет состоять из двух частей. 1 часть – это анонимный чат (аналог chatvdvoem.ru/ ) 2 часть – видео чат (аналог videochatru.com/ ) ...
Сейчас проект доступен по адресу 62.76.176.169/ Проект создавался с использованием node js и nginx. Прошлым исполнителем было реализовано 2 части проекта – "Анонимный чат" "Чат комнаты" (работа была остановлена ...
Здравствуйте. Мне нужно настроить категории так как это сделано на сайте http://android-core.com Возможно для этого потребуется написание какого то модуля, так как стандартными средствами, думаю это сделать невозможно. Что такого ...