wfa

Александр Счастливый wfa

 
34 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Дизайн сайта

    Требуется разработать сайт для компании, занимающейся переработкой золы. Есть рисунок на бумаге. Срок 3-4 часа. Выполнить нужно как 2D панораму. Стиль-мультяшный. Есть пример работы, которая клиента понравилась, но потом передумал.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Чертёж по микропроцессорной технике

    $50

    Нужно срочно сделать чертёж на autocad. Счётчик импульсной последовательности на JK- триггерах на коде Грея. Карты Карно -есть Информация на входах - есть Таблица переходов есть. Элементная база - есть. В личку пишите.

    AutoCAD
    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash & CMS

    Требуется флешер для двух небольших проектов. Требуется программист для вёрстки и интеграции 3-х сайтов. Только Москва.

    Flash
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн 3 сайтов

    $500

    Требуется подлатать один сайт. Тематика-ксеноновое оборудование.Нужно довести до ума сайтик, т.е сделать всё ровно. Компания "My Xenon" PSD приложил. Требуется разработать дизайн для сайта: продажа люстр. (По аналогичной графической концепции) Название компании "Delite". Ссылка на аналогичный ...

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн

    $50

    Нужно довести до ума 2 дизайна. Оплата по факту. Оставляйте портфолио-о цене договоримся. Тематики: 1) Ксеноновое оборудование 2) Магазин Люстр.

    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать инфо поле.

    Всем привет. Надо добавить инфу в инфо поле.ТОчнее просто написать коды , а текст я вобью сам. Пример, PSD И вёрстка в архиве.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обустроить информационное поле

    Всем привет. Есть сайт.. Есть дизайн..нужно улучшить информационную часть и это улучшение сверстать.. То что есть выглядит бедно...Работы на 5 минут.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен такой же шрифт + стрелочки=)

    Всем привет. Нужен шрифт как в приложении. И ещё нужны "точки" для пунктов меню. Тоесть какие то стрелочки, или шарики, которые обычно ставят возле меню. Нужны такие штуки серого и оранжевого цвета.

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать абсолютную копию сайта!

    $50

    Нужно сделать копию вот этого сайта http://oknagaranty.ru/ ДИЗАЙН МЕНЯТЬ НЕ НАДО! ИНФОРМАЦИЮ МЕНЯТЬ НЕ НАДО! Сделать админку для управления всей информацией на сайте. Сроки и цену в личку

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Админку сделать!

    $150

    Всем привет. Есть вёрстка сайта. Нужно сделать админку. Срок -одна ночь! Проект срочный. После этого проекта будут ещё проекты. За этот проект плачу 150$ после сдачи сайта! Предоплату не просить-её нет! Пишите в личку! Добрым и ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Картинка

    Всем привет! Нужна очень простая графическая работа...поменять цвет и толщину 4 полосочек=)) Пишите в личку=)

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш

    $10

    1) Отредактировать флеш меню: -замедлить баннер, чтобы успевать прочитать надписи -при загрузке меню "крутится ураган" Нужно убрать самый маленький виток урагана -Кнопки меню состоят из иконок-картинок. Когда подводишь мышь к картинке , она разворачивается и появляется другая картинка.Убираем ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
kholmatov_del
Эркин 
39 летТаджикистан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
5 лет назад
Flash не отображается в IE
Хороший заказчик. Оплата была вовремя! Рекомендую всем!
За копейки согласился помочь сделать проект. Сделал за 5 минут не самую простую работу! Дал Эркину ещё проект! Работает быстро и качественно! Всем советую! Молодец парень!
Ответный отзыв
Vi-Ras
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Флеш
Спасибо. Хороший заказчик. Рекомендую.
Поднимите руку, кто не слышал о FLASH - будь-то флэш-ролик, визитка, баннер, плеер или даже целый сайт. Леса рук не будет, я уверен. Почему? Да потому, что все новое, интересное, а, главное, полезное в инете распространяется со скоростью урагана. Слышали о FLASH и видели его не раз и Вы. Флэш, поддерживая так называемое потоковое аудио и видео, позволил нам слушать и смотреть видео онлайн прямо с сайтов! Да и сами сайты все чаще представляют собой некий флэш-ролик, радуя глаз анимацией, услаждая слух приятной музыкой. Но кем это всё делается? А создают такие шедевры специалисты по Flash-технологиям. При выборе исполнителся для Вашего интересного и уникального проекта нужно быть предельно внимателным и осторожным, иначе можно очень разочароваться и забросить это дело. Чтобы не доступить ошибки в выборе флешера, будущий исполнитель Вашего проекта должен обладать следующими качествами: 1)Профессионализм 2)Качество выполняемой работы 3)Высокое быстродействие 4)Тактичность 5)Внимательность 6)Терпеливость и многое другое Вы спросите меня как же можно увидеть в человеке такие качества, не начиная работать с ним? Я Вам отвечу: я это уже сделал за Вас. Карась Виталий Александрович-это тот человек, кто Вам нужен! В ходе работы именно он (один из многих флешеров, к которым я обращался) проявил все эти качества и создал мне настоящий шедевр! Думаю, что комментарии здесь излишни. Я очень доволен работой Виталия. Выбирайте Виталия и Вы не ошибётесь! -- С Уважением к Вам, Генеральный Директор Рекламного агенства "Arquen-creative bureau" Александр Грамихин! Tel: +7(909)1558198 E-Mail: [email protected] ICQ: 431-583-582 Skype: ArquenMornedhil
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