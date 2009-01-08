Всем привет. Есть вёрстка сайта. Нужно сделать админку. Срок -одна ночь! Проект срочный. После этого проекта будут ещё проекты. За этот проект плачу 150$ после сдачи сайта! Предоплату не просить-её нет! Пишите в личку! Добрым и ...