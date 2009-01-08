Срок - сутки. Всё тз в архиве. Вопросы в личку. Рекламу дизайн студии не писать. PSD 1.jpg по запросу
- $100Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработать сайт для компании, занимающейся переработкой золы. Есть рисунок на бумаге. Срок 3-4 часа. Выполнить нужно как 2D панораму. Стиль-мультяшный. Есть пример работы, которая клиента понравилась, но потом передумал.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Сделать надо к утру по Москве. Деньги после утверждения JPG клиентом. 2000р. Тз приложилЛоготипы и Знаки42 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно срочно сделать чертёж на autocad. Счётчик импульсной последовательности на JK- триггерах на коде Грея. Карты Карно -есть Информация на входах - есть Таблица переходов есть. Элементная база - есть. В личку пишите.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется флешер для двух небольших проектов. Требуется программист для вёрстки и интеграции 3-х сайтов. Только Москва.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется вылечить сайт от вирусов. Резерва сайта - нет.Системное администрирование18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется подлатать один сайт. Тематика-ксеноновое оборудование.Нужно довести до ума сайтик, т.е сделать всё ровно. Компания "My Xenon" PSD приложил. Требуется разработать дизайн для сайта: продажа люстр. (По аналогичной графической концепции) Название компании "Delite". Ссылка на аналогичный ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно довести до ума 2 дизайна. Оплата по факту. Оставляйте портфолио-о цене договоримся. Тематики: 1) Ксеноновое оборудование 2) Магазин Люстр.Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт15 лет назад
Всем привет. Надо добавить инфу в инфо поле.ТОчнее просто написать коды , а текст я вобью сам. Пример, PSD И вёрстка в архиве.HTML-верстка12 заявокЗакрыт15 лет назад
Всем привет. Срочно нужна помощь. Нужно по картам Карно построить схему счётчика имульсной последовательности на JK триггерах. Серия элементов 555. Пишите в ICQ: 431-583-582Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Всем привет. Есть сайт.. Есть дизайн..нужно улучшить информационную часть и это улучшение сверстать.. То что есть выглядит бедно...Работы на 5 минут.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть дизайн. Нужен флеш сайт) Сколько нужно денег?) ICQ:431-583-582Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад
Всем привет. Нужен шрифт как в приложении. И ещё нужны "точки" для пунктов меню. Тоесть какие то стрелочки, или шарики, которые обычно ставят возле меню. Нужны такие штуки серого и оранжевого цвета.Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Всем привет. Есть сайт. Есть на сйте FLASH шапка. В FF И Opere отображается, а в осле на месте флешки белое поле. Нужно исправить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Нужно сделать копию вот этого сайта http://oknagaranty.ru/ ДИЗАЙН МЕНЯТЬ НЕ НАДО! ИНФОРМАЦИЮ МЕНЯТЬ НЕ НАДО! Сделать админку для управления всей информацией на сайте. Сроки и цену в личкуСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно сделать копию вот этого сайта http://oknagaranty.ru/ Сроки и цену в личкуСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Всем привет. Есть вёрстка сайта. Нужно сделать админку. Срок -одна ночь! Проект срочный. После этого проекта будут ещё проекты. За этот проект плачу 150$ после сдачи сайта! Предоплату не просить-её нет! Пишите в личку! Добрым и ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
Всем привет! Нужна очень простая графическая работа...поменять цвет и толщину 4 полосочек=)) Пишите в личку=)Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт15 лет назад
Всем привет. Нужно установить сайт на движок.Сайт в html имеется. PSD имеется. Пишите в личку + сроки и цену.Системы управления (CMS)24 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
1) Отредактировать флеш меню: -замедлить баннер, чтобы успевать прочитать надписи -при загрузке меню "крутится ураган" Нужно убрать самый маленький виток урагана -Кнопки меню состоят из иконок-картинок. Когда подводишь мышь к картинке , она разворачивается и появляется другая картинка.Убираем ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад