ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Дата рождения: 2.11.1984г.
Адрес проживания: г.Краснодар
Контактный телефон: 8(952)822-87-58
E-mail: [email protected]
Цель: стремиться к совершенству в области ДИЗАЙНА
Образование: Высшее образование.
Начало/окончание обучения: 2002-2008;
ВУЗ: Институт Управления, Бизнеса и Права (г.Ростов-на-Дону)
Факультет: Информационные Технологии
Специальность: Прикладная Информатика в управлении
Дополнительное образование: ЧОУ УЦПС «Профессия – 21 век», Программа: «Компьютерная графика «Adobe Photoshop»».
Период обучения: сентябрь 2010
Опыт работы:
декабрь 2008-январь 2010
ИП Бондаренко (салон света «ТОРШЕР»)
Сфера деятельности организации: розничная торговля
Должность: дизайнер
Должностные обязанности:
• разработка и верстка рекламных макетов для магазина ( графические редакторы – Corel Draw, Photoshop);
• внутренняя и наружная реклама магазина;
• обеспечение наличия необходимых материалов (заказ оборудования и полиграфии).
январь 2008-ноябрь 2008
ООО «МЕТРО» Cash & Carry
Сфера деятельности организации: оптовая торговля
Должность: дизайнер-декоратор
Должностные обязанности:
• работа в графических редакторах – Сorel Draw, Photoshop;
• создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов;
• предпечатная подготовка, работа с катером, плоттером;
• создание макетов для наружной рекламы (щиты, перетяжки, баннеры, лайтбоксы и т.п.), монтаж вышеперечисленного;
• осуществление подготовки фотографий к печати (цветокоррекция, ретушь, обработка фотографий на документы);
сентябрь 2007-январь 2008
ООО «МЕТРО» Cash & Carry
Сфера деятельности организации: оптовая торговля
Должность: оператор ПК
Должностные обязанности:
• ведение базы данных по клиентам;
• учет и архивирование документации;
Профессиональные навыки:
Опытный пользователь ПК (пакет MS Office), Internet. Знание графических редакторов Сorel Draw, Photoshop
Иностранный язык: Английский (базовый)
Дополнительные сведения(персональные качества): пунктуальность, коммуникабельность, ответственность, аккуратность‚усидчивость‚ легко обучаемая, нацелена на результат, обладаю творческими способностями. Увлечения: компьютерная графика, рисование, плавание;
Семейное положение: не замужем.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
- Смайл-макет463 просмотра
- Подарочные сертификаты205 просмотров
- Дисконтные карты 2168 просмотров
- Дисконтные карты163 просмотра
- VIP-карты225 просмотров
- Плакат на улицу126 просмотров
- Информационный баннер121 просмотр
- Информационно-рекламный плакат373 просмотра
- Баннер на рекламный щит135 просмотров
- Буклет154 просмотра
- Буклет152 просмотра
- Буклет140 просмотров