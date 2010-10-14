yuliya21184

Юлия Ермакова yuliya21184

 
39 летРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

Дата рождения: 2.11.1984г.

Адрес проживания: г.Краснодар

Контактный телефон: 8(952)822-87-58

E-mail: [email protected]

Цель: стремиться к совершенству в области ДИЗАЙНА

Образование: Высшее образование.

Начало/окончание обучения: 2002-2008;

ВУЗ: Институт Управления, Бизнеса и Права (г.Ростов-на-Дону)

Факультет: Информационные Технологии

Специальность: Прикладная Информатика в управлении

Дополнительное образование: ЧОУ УЦПС «Профессия – 21 век», Программа: «Компьютерная графика «Adobe Photoshop»».

Период обучения: сентябрь 2010

Опыт работы:

декабрь 2008-январь 2010

ИП Бондаренко (салон света «ТОРШЕР»)

Сфера деятельности организации: розничная торговля

Должность: дизайнер

Должностные обязанности:

• разработка и верстка рекламных макетов для магазина ( графические редакторы – Corel Draw, Photoshop);

• внутренняя и наружная реклама магазина;

• обеспечение наличия необходимых материалов (заказ оборудования и полиграфии).

январь 2008-ноябрь 2008

ООО «МЕТРО» Cash & Carry

Сфера деятельности организации: оптовая торговля

Должность: дизайнер-декоратор

Должностные обязанности:

• работа в графических редакторах – Сorel Draw, Photoshop;

• создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов;

• предпечатная подготовка, работа с катером, плоттером;

• создание макетов для наружной рекламы (щиты, перетяжки, баннеры, лайтбоксы и т.п.), монтаж вышеперечисленного;

• осуществление подготовки фотографий к печати (цветокоррекция, ретушь, обработка фотографий на документы);

сентябрь 2007-январь 2008

ООО «МЕТРО» Cash & Carry

Сфера деятельности организации: оптовая торговля

Должность: оператор ПК

Должностные обязанности:

• ведение базы данных по клиентам;

• учет и архивирование документации;

Профессиональные навыки:

Опытный пользователь ПК (пакет MS Office), Internet. Знание графических редакторов Сorel Draw, Photoshop

Иностранный язык: Английский (базовый)

Дополнительные сведения(персональные качества): пунктуальность, коммуникабельность, ответственность, аккуратность‚усидчивость‚ легко обучаемая, нацелена на результат, обладаю творческими способностями. Увлечения: компьютерная графика, рисование, плавание;

Семейное положение: не замужем.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Photoshop
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