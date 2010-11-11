Нужно приложения для контроля монтажных работ, учета рабочего времени, бюджета, инструмента и т.д.
- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать исполнительную схему по вентиляции, небольшую. В приложении существующая схема надо ее изменить. Файл в dwg есть. Срок 3 дня.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо перерисовать некоторые части чертежей dwg по вентиляции, созданные в Magicade. Из проектных сделать исполнительные.Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создание интернет магазина по торговле вентиляционным оборудованием. Как пример : http://www.icevent.ru Немного подробнее про сайт: Обязательно seo оптимизация Нужно реализовать подбор по параметрам (их будет немного) Поиск по сайту Реализовать подбор «похожих товаров наполнение сайта : ...Сайты «под ключ»53 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен прайс-лист по вентиляционному оборудованию с картинками в PDF. Объем 12-15 листов.Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим сайт для продажи вентиляционного оборудования. На данный момент сайт (joomla) существует по адресу www.vent-element.ru . Нужно доделать оформление ,залить содержание. E-mail: [email protected]Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна программа для подбора вентиляционного оборудования. Подобные программы предоставлю. Нужно будет сделать по аналогии. Вся информация для наполнения есть. Пишите ,объясню подробнее. Бюджет договорной. [email protected]Прикладное ПО19 заявокЗакрыт13 лет назад