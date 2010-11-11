Необходимо создание интернет магазина по торговле вентиляционным оборудованием. Как пример : http://www.icevent.ru Немного подробнее про сайт: Обязательно seo оптимизация Нужно реализовать подбор по параметрам (их будет немного) Поиск по сайту Реализовать подбор «похожих товаров наполнение сайта : ...