z200580

Виктор Артемов z200580

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Aleksandr2016
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Исполнительная схема по вентиляции
Четкая постановка цели, своевременная оплата. Было приятно поработать.
ТЗ соблюдено, сроки тоже, все здорово.
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