zaychenkosergeu

Необходимо разработать СMS для доски объявлений, главная функционал сайта будет: 1.Возможности добавлении объявлений. 2. Отображении объектов на сайте. Аренда -продажа, квартира, дом, гараж и т.д. (При отображении объекта у каждого будут свои поля) ...
- $500Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт "база недвижимости" главная функционал сайта будет: 1.Возможности добавлении объявлений. 2. Отображении объектов на сайте. Аренда -продажа, квартира, дом, гараж и т.д. (При отображении объекта у каждого будут свои поля) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайнер, который сможет сможет нарисовать классный дизайн, желателен опыт. Главная задача сделать простой и удобный дизайн для пользователя. Пишите все обсудим и договоримсяДизайн сайтов40 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Для долгосрочного сотрудничества необходимо найти небольшую команду специалистов, которые смогут реализовать и потом вместе с нами развивать этот замечательный проект. - Нужно его сделать на самописе (фреймворке любом) -На сms (вордпрес, опен кард ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
Написание парсера и сайта невидимости, возможно вы сможете сделать что то одно или с обеими задачами справитесь, пишите все обсудим и обговорим. ТЗ парсенга и Сайта вышлю по требованиюВеб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад