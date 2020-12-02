Разработка ios приложения для системы управления арендой автомобилей (каршеринг), совмещенной с косьерж-сервисом. По существующим описаниям работы бизнес логики. Описания представлены в виде блок-схем и текстового описания процесса работы. Дизайн в figma готов. Разработка мобильного клиента ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $7000Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
- $7000
Разработка android приложения для системы управления арендой автомобилей (каршеринг), совмещенной с косьерж-сервисом. По существующим описаниям работы бизнес логики. Описания представлены в виде блок-схем и текстового описания процесса работы. Дизайн в figma готов. Разработка мобильного клиента ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
Концепция находится в процессе обсуждения, готова будет 20 - 21 февраля. Презентацию нужно будет сделать до 22, максимум 23 февраля. Объем - 15 - 20 слайдов, в основном текст и блок схемы. Жду предложений.Презентации13 заявокЗакрыт8 лет назад