1С Bitrix+ 1C

1С-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Доработка сайта на Bitrix, Доработка 1С 8.2 Управление торговлей, сопряжение сайта и 1С

7 лет назад
guest_14979014668896
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад