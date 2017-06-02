Задача по синхронизации справочников для специалиста 1С

1С-программированиеЗакрыт3 заявки169 просмотров
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Добрый день!

Ищем специалиста по 1С на разовую работу.

Задача: синхронизировать справочники в трех бухгалтерских и зарплатных базах (объем справочников 5000 товаров, 1000 контрагентов).

Указывайте сроки и стоимость.

Территориально - Петербург.

7 лет назад
Nickseoweb
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад