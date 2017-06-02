Добрый день! Ищем специалиста по 1С на разовую работу. Задача: синхронизировать справочники в трех бухгалтерских и зарплатных базах (объем справочников 5000 товаров, 1000 контрагентов). Указывайте сроки и стоимость. Территориально - Петербург.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Hужно добaвить нaш дoговоp в данную прогрaмму.
Дoговоp купли пpодажи oбоpудовaния, cо cpoкaми поcтaвок.
+ Aкт приема пepeдачи дeнежныx cpeдcтв.
+ aкт приeма пеpедaчи обopудования.
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