Автоматизация регистрации кодов УКТ ВЭД из МЕДОК в 1С

При запускепроцесса загрузки налоговых накладных из МЕДОК в 1С в 1С формируются документы «Регистрация входного налогового

документа» и вместе с этим должна происходить запись кода УКТВЭД в справочник«Номенклатура» c указаниемпризнака «импортности». Загрузка кодов и признака «импортности» должнапроисходить с учетом проверки на соответствие виду Расчетного документа. Только

по тем входящим налоговым накладным у которых Расчетный документ = Счет на

оплату поставщика» загрузка производится. По другим документам загрузка кодов

не нужна. Результатомдолжна быть запись кода в поле «Код для ПН» справочника «Номенклатура» и в справочник «Коды номенклатуры для ПН».