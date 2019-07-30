Команду программистов 1С и Битрикс 24 для настройки 1С УТ

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка164 просмотра

Нужно настроить Бизнес процесс в 1 С УТ и некие БП в Битрикс 24 ,более подробное описание в файле приложенном к проекту

6 лет назад
pavlovau11
Ульяна 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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