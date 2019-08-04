Нужно настроить Бизнес процесс в 1 С УТ и некие БП в Битрикс 24 ,более подробное описание в файле приложенном к проекту
Сделать упд xls в xml для обмена документооборота
Сделать упд xls в xml для обмена документооборота 6 документов
Заявки фрилансеров
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