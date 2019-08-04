Добавить возможность плавающего резерва по складам 1с8.3

Есть склад А (100 единиц продукции). Есть склад Б (100 единиц продукции). Физически в разных городах. Клиент просит зарезервировать для него 150 единиц продукции пока идет согласование. В этот же момент приходят клиенты на склад А и Б и просят продать им срочно и сейчас по 25 единиц продукции. Задача решаема плавающим резервом нужного количества продукции, что бы резерв ставился на сумму всех складов, но при том не блокировал продажи с конкретного склада и следил, что бы нужное количество в резерве в принципе было по сумме складов.

Желательное, но не обязательное, местонахождение специалиста Санкт-Петербург, так как это одна из многих доработок для перехода с 1с7.7 на 1с8.3