Добавить форму в 1 С УТ 11

[b]ЦЕЛЬ:[/b] Автоматизация и доработка форм обмена данными. [i] Краткое описание:[/i] 1. Доработка и настройка формы обмена 2х (двух) баз данных 1с с различной конфигурацией на идентичной версии платформы. Импорт операций движений средств и номенклатуры из одной базы 1С ...
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День добрый. Задача такая то что нужно добавить в Форме "Реализация товара "выводились вот такие колонки .
Пример :
Конфеты "ААААА" 2 кг./ Цена за кг/шт 37.22 количество 10 ящ. Цена 74,44 Сумма 744,30
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