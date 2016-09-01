Интеграция WORDPRESS и 1С

у нас 4000 наименований позиций

Из 1С на сайт:

- наименование и код товара по категориям (кошки, собаки и т п) и подгруппам (корм, уход и т п)

- бренд товара

- описание товара

- фотография товара (или добавлять на сайте)

- цены товара

- наличие товара (а также нужно, чтобы было ручное управление этой категории)

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