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Доработка конфигурации 1с 8.3.6. формами обмена данных
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЦЕЛЬ: Автоматизация и доработка форм обмена данными.
Краткое описание:
1. Доработка и настройка формы обмена 2х (двух) баз данных 1с с различной конфигурацией на идентичной версии платформы. Импорт операций движений средств и номенклатуры из одной базы 1С "Бухгалтерия Украины" в базу 1С конфигурация -«Элементарная торговля».
2. Настройка существующей формы обмена табличными данными, создание шаблонов Exel, для экспорта-импорта и изменения данных, регистров, в справочники.
подробное описание в файле ТЗ.
6 этапов-задач.
при необходимости видео с задачами, обсуждение по почте или сотовой связи.
Необходимо качественное исполнение с соблюдением сроков, срок сообщите предварительно Вы.
Гонорар - соответствующий задаче и квалификации исполнителя.
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