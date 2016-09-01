Доработка конфигурации 1с 8.3.6. формами обмена данных

ЦЕЛЬ: Автоматизация и доработка форм обмена данными.

Краткое описание:

1. Доработка и настройка формы обмена 2х (двух) баз данных 1с с различной конфигурацией на идентичной версии платформы. Импорт операций движений средств и номенклатуры из одной базы 1С "Бухгалтерия Украины" в базу 1С конфигурация -«Элементарная торговля».

2. Настройка существующей формы обмена табличными данными, создание шаблонов Exel, для экспорта-импорта и изменения данных, регистров, в справочники.

подробное описание в файле ТЗ.

6 этапов-задач.

при необходимости видео с задачами, обсуждение по почте или сотовой связи.

Необходимо качественное исполнение с соблюдением сроков, срок сообщите предварительно Вы.

Гонорар - соответствующий задаче и квалификации исполнителя.