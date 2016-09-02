Настройка 1с для выгрузки в опенкарт

1С-программированиеЗакрыт3 заявки185 просмотров
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Добрый вечер. есть сайт на опенкарт 1.5, есть установленный модуль OpenCart Exchange 1C. Вы выгрузке из 1с на сайт идет ошибка. На сайте все уже настроено правильно. Возможна проблема кроется в файле offers.xml т.к. import.xml загружается без ошибок. Требуется настройка 1с для выгрузки, возможно где то не поставлены галочки. Выбор исполнителя по мин цене. Спасибо за понимание.

7 лет назад
aleksei88
Алексей 
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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