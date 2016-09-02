Настройка 1с для выгрузки в опенкарт

Добрый вечер. есть сайт на опенкарт 1.5, есть установленный модуль OpenCart Exchange 1C. Вы выгрузке из 1с на сайт идет ошибка. На сайте все уже настроено правильно. Возможна проблема кроется в файле offers.xml т.к. import.xml загружается без ошибок. Требуется настройка 1с для выгрузки, возможно где то не поставлены галочки. Выбор исполнителя по мин цене. Спасибо за понимание.