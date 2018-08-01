Интеграции сайта Битрикс с 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Нужно настроить интеграцию интернет-магазина на Битрикс с 1С. 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67) Конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.3.3).  Нужно адаптировать новый модуль обмена под страую версию 1С.

7 лет назад
mopch
Данил 
44 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров