Интеграция 1С 8

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки8667 просмотров

Здравствуйте. Необходимо реализовать интеграцию 1С 8 с Safari

4 года назад
guest_16250409510633
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Миша
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
29 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработка функционала документа УПП

    Требуется доработка функционала документа в УПП 1.3. Необходимо связать заказ на производство с регистром Аналоги, обеспечив корректную работу системы. Подробности и требования по доработке уточняются в ходе выполнения задачи.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен PHP-программист в команду (удаленно)

    Ищется PHP-программист для работы в команде удаленно. Обязанности: разработка сайтов, лэндингов и личных кабинетов на БУС, написание методов обмена с 1С, поддержка проектов и установка модулей. Знание 1С-Битрикс обязательно, опыт с Битрикс24 и желание изучать Cordova приветствуются.

    AJAXGitJavaScriptPHP
    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 1С, настроить поиск номенклатуры

    Требуется настроить поиск номенклатуры в 1С для документов 'Заказ клиента' и 'Установка цен номенклатуры'. Необходимо сделать поиск одинаковым для обоих документов, используя алгоритм из 'Заказа клиента'. Учитывать артикулы и характеристики номенклатуры. Приложен скриншот для наглядности.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать личный кабинет на сайте wordpress

    Требуется разработать личный кабинет на сайте WordPress с интеграцией 1С для транспортной логистики. Необходимо обеспечить передачу статусов и информации о заказах из 1С в личный кабинет. Пример синхронизации можно увидеть на сайте magic-trans.ru. Ожидается расчет примерной стоимости проекта.

    WordPress
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходима роль для пользователя, выполненная в формате расширения

    Требуется разработка роли для пользователя в 1С:Предприятие с ограничениями по подразделению. Пользователь должен иметь доступ к функционалу базы, кроме раздела администрирования. Доступ к отчетам и документам только по своему подразделению, создание документов без возможности выбора другого подразделения.

    1С-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Нужен специалист 1с-Битрикс который настроит интеграцию модуля Яндекс.

    Требуется специалист по 1С-Битрикс для настройки интеграции модуля Яндекс.Маркет. Необходимо изменить фильтрацию выгружаемых товаров, чтобы в фид отправлялись только те товары, которые выбраны с помощью активного флага в карточке товара. Приступить к работе нужно сегодня. Ставка почасовая, обсуждается индивидуально.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка CRM Bitrix (Коробка)

    Требуется настройка CRM Bitrix (Коробка) с учетом особенностей 1С-программирования. Ознакомьтесь с примерным списком вопросов для более детального обсуждения проекта и определения объема работ.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос с 1С ЗУП 2.0 на 1С ЗУП 3.1

    Предлагается услуга по переносу конфигурации 1С:Предприятие 8.2 «Бухгалтерия для Казахстана» с редакции 2.0 на 3.1. Необходима полная миграция данных и настроек для корректной работы в новой версии. Опыт работы с 1С и знание бухгалтерских процессов в Казахстане являются обязательными.

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • CRM для МФО

    Требуется разработка CRM-системы для микрофинансовой организации с интуитивно понятным интерфейсом. Опыт в области МФО будет плюсом. Система должна поддерживать возможность объединения нескольки точек выдачи займов. Бюджет обсуждаем.

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка в 1С.ЦСМ

    $1700

    Требуется доработка 1С.ЦСМ в соответствии с пожеланиями заказчика. Ищем специалиста с опытом в 1С-программировании для выполнения задач по настройке и улучшению системы.

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад