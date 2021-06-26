Требуется разработка роли для пользователя в 1С:Предприятие с ограничениями по подразделению. Пользователь должен иметь доступ к функционалу базы, кроме раздела администрирования. Доступ к отчетам и документам только по своему подразделению, создание документов без возможности выбора другого подразделения.