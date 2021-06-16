Задача: Нужен специалист 1с-Битрикс который настроит интеграцию модуля Яндекс.Маркет для бизнеса

Приступить необходимо сегодня.

Ставка почасовая обсуждается индивидуально.

Обязательные требования

Сейчас товары выгружаются по фильтру заданному программным кодом. Нужно чтобы товары выгружались по активному флагу в карточке товара. Сам флаг (checkbox) в интерфейсе реализован. Нужно связать его с работой модуля.

В итоге надо чтобы в фид отправлялись те товары, которые выбраны в карточке товара чекбоксом.