Примерный список вопросов https://docs.google.com/document/d/1P-brI_k5jjBTWWAmiDnCWGUH7iJ6d8B87MqOtCSeRtQ/edit
Нужен специалист 1с-Битрикс который настроит интеграцию модуля Яндекс.
Задача: Нужен специалист 1с-Битрикс который настроит интеграцию модуля Яндекс.Маркет для бизнеса
Приступить необходимо сегодня.
Ставка почасовая обсуждается индивидуально.
Обязательные требования
Сейчас товары выгружаются по фильтру заданному программным кодом. Нужно чтобы товары выгружались по активному флагу в карточке товара. Сам флаг (checkbox) в интерфейсе реализован. Нужно связать его с работой модуля.
В итоге надо чтобы в фид отправлялись те товары, которые выбраны в карточке товара чекбоксом.
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