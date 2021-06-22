Добрый день всем! Необходима crm система для мфо или микрокредитной организации. Плюсом является опыт работы в тематике мфо, или смежной тематике, напишите об этом. Задачи системы стандартны как для любой мфо. Единственная ...
Перенос с 1С ЗУП 2.0 на 1С ЗУП 3.1
(Услуга по переносу 1С:Предприятие 8.2 «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.4.14)» на конфигурацию Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.39.7))
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