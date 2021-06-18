Автоматизации бюджетирования компании АО «НИИАС» на базе продукта 1С:УХ. Требования к выполнению работ и их состав приведены в приложениях. Приложения: 1. Функциональные ...
Разработка в 1С.ЦСМ
Доработки в 1С.ЦСМ согласно пожеланий Заказчика
Заявки фрилансеров
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